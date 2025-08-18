4.48 مليار يورو قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال في النصف الأول

بروكسل في 18 أغسطس/وام/ بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من روسيا 4.48 مليار يورو (5.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 3.47 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة لافتة في حجم الواردات رغم الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

وأوضح تقرير أصدره اليوم مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، أن إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 26.9 مليار يورو، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المصدّرين إلى التكتل، بحصة بلغت حوالي 13.7 مليار يورو، لتبقى المورد الأكبر للغاز المسال إلى أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت في بيانات سابقة إلى أن الولايات المتحدة استحوذت على نحو 45% من إجمالي واردات الغاز المسال الأوروبية في عام 2024، وهو ما رسّخ موقعها كمصدر رئيسي للطاقة بالنسبة للقارة.

ورغم الحظر الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط والفحم الروسيين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لم يفرض التكتل حتى الآن عقوبات على الغاز الروسي، سواء عبر الأنابيب أو الغاز المسال، نتيجة استمرار اعتماد بعض الدول الأعضاء على الإمدادات الروسية. ولا تزال التدفقات الغازية الروسية تصل إلى أوروبا عبر خطوط مثل "تورك ستريم"، إلى جانب الشحنات البحرية من الغاز المسال.