"الموارد البشرية والتوطين" و"e& money" تتعاونان لتسهيل دفع رواتب العمالة المساعدة

دبي في 18 أغسطس / وام / وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع منصة "e& money"، ذراع التكنولوجيا المالية في مجموعة "إي آند"، بهدف تقديم خدمات حماية الأجور عبر منصة "e& money". وستتيح هذه الخدمات للأفراد إدارة ودفع أجور العمالة المساعدة كمرحلة أولى بما يتوافق مع التشريعات واللوائح التنظيمية المعمول بها.

ويسعى تطبيق "e& money" إلى تسهيل عملية السداد المالي والحد من الاعتماد على النقد ودعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التقنية المتقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يحقق فائدة مشتركة لأصحاب العمل والعمالة المساعدة على حد سواء.

وقالت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة: "يعكس هذا التعاون التزام الوزارة المستمر بحماية حقوق العمالة في الدولة حيث يوسع التعاون مع "e& money" قنوات خدمات حماية الأجور والذي يغطي في المرحلة الأولى العمالة المساعدة ضمن نطاق تغطية نظام تحويل الاجور لفئة العمالة المساعدة وفقاً للتشريعات السارية والمنظمة بشأنه ، وهو ما يتيح وصولاً أوسع وأكثر شمولاً إلى خدمات مالية منظمة وآمنة تضمن دفع الأجور في الوقت المحدد و سيتمكن أصحاب العمل من دفع رواتب عمال الخدمة المساعدة من خلال بضع خطوات بسيطة.

من جهتها قالت مليكــي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة " e& money": «نؤمن في "e& money" بأهمية ابتكار حلول مالية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس وتعزيز رفاهيتهم المالية وتساهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل. ومن هذا المنطلق، فإن شراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تتمحور حول تقديم حلولٍ مبتكرةٍ تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، لتمكين العمال ودعم الشركات وتعزيز الثقة في المنظومة المالية. ويعتبر تفعيل نظام تحويل الأجور التابع للوزارة في منصة "e& money"، بمثابة تبسيط عملية إدارة الرواتب وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، ما يتيح أيضاً وصولاً أوسع إلى خدمات مالية آمنة وسلسة تُسهم في تحسين جودة حياة المجتمع.»

وستتيح هذه الشراكة دمج واجهات برمجة تطبيقات نظام حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن منصات "e& money"، وذلك بهدف توفير وسيلة آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأفراد لصرف الرواتب. ونظراً لأن نظام حماية الأجور كان يخدم موظفي القطاع الخاص فقط، تأتي هذه المبادرة الجديدة لتوسع نطاقه ليشمل فئة العمالة المساعدة.

وتُعد واجهات برمجة التطبيقات بمثابة وصلات رقمية تتيح لتطبيق "e& money" التواصل الآمن مع أنظمة الوزارة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والامتثال.

ويتيح تطبيق "e& money" للأفراد ممن يشغلون لديهم عمالة مساعدة مسجّلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين استخدام خدمات حماية الأجور عبر منصة "e& money"، والتي من خلالها يتم التسجيل في التطبيق بكل سهولة ضمن خيار خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تظهر بيانات العامل بما في ذلك الاسم وتفاصيل الراتب تلقائياً، ما يوفّر تجربة دفع سلسة ومرنة. ويتم أيضاً حفظ وتوثيق بيانات الأجور بأمان من خلال التكامل مع أنظمة الوزارة، الأمر الذي يعزز الامتثال ويبسّط الإجراءات لكل من أصحاب العمل والعمال.

ويحصل العامل المساعد ضمن هذه المبادرة على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) ومحفظة رقمية وبطاقة مدفوعة مسبقاً مدعومة من ماستركارد، ما يعزز الشمول المالي لشريحة كبيرة من الأفراد غير المشمولين سابقاً بالخدمات المصرفية.

كما يوفّر "e& money" بطاقة مجانية تعريفية لفترة محدودة لما يصل إلى موظفين اثنين، مع ضمان حصولهما على أفضل سعر صرف للتحويلات الدولية من خلال "e& money"، وهو ما يُمكّن العمالة المساعدة من تلبية جميع احتياجاتهم المالية من خلال تطبيق مالي موثوق ومتكامل، وبأسعار معقولة وأمان تام.