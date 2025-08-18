إطلاق مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" أول سبتمبر

رأس الخيمة في 18 أغسطس/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، التي تهدف إلى تحفيز مواطني الإمارة على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على الوصول إلى الوزن المثالي، وذلك بالتنسيق مع الصالات الرياضية المعتمدة في الإمارة.

تمتد المبادرة على مدار 3 أشهر، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 2 ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

تستهدف المبادرة فئة الشباب من مواطني الإمارة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، في إطار الحرص على تشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني.

وقال فيصل أحمد الغيص، رئيس اللجنة المنظمة، إن مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" تأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة لبناء جيل شاب أكثر صحة ونشاطاً، وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة متوازن يعزز جودة حياتهم.

وأكد السعي من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة تنافسية صحية تحت إشراف خبراء متخصصين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة".

من جانبه، أوضح سعيد جمعة الماس، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومسؤول النشاط الرياضي في المبادرة، أن آلية التسجيل ستكون عبر جميع الصالات الرياضية في رأس الخيمة، على أن يكون المشارك منتسباً إليها، ويشترط ألا تقل كتلة الجسم (BMI) للمشارك عن 50.

وأضاف أن المشاركين سيخضعون لفحوصات طبية قبل بداية البرنامج، إضافة إلى فحوصات دورية طوال فترة المبادرة، وذلك لضمان متابعة دقيقة لمستوى التقدم موضحا أن تصنيف الفائزين لن يعتمد فقط على نسبة انخفاض الكتلة، بل سيشمل أيضاً اختبارات لياقة بدنية متكاملة لضمان التقييم العادل والشامل.

وعلى صعيد الجوائز، يحصل الفائز الأول على 50 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 49 ألف درهم، وتتناقص قيمة الجائزة تدريجياً بمقدار ألف درهم لكل مركز حتى المركز العشرين.