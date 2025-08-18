هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق حملة العودة للمدارس "طلابنا مستقبلنا"

أبوظبي في 18 أغسطس /وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة العودة للمدارس تحت شعار "طلابنا مستقبلنا"، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026، بهدف دعم بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع المدرسي.

تعتمد الحملة على منهجية توعوية متكاملة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، إلى جانب مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية والمجتمع المحلي، بما يعزز جاهزية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة العامة.

وتركز الحملة على تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية في المدارس والحافلات للحد من المخاطر المحتملة، وتمكين المجتمع المدرسي من التصرف السليم أثناء الطوارئ بما يعزز سرعة الاستجابة، إلى جانب ترسيخ السلوكيات الآمنة عبر مواد توعوية متخصصة لكافة الفئات العمرية، مع توظيف وسائل الإعلام ومنصات الهيئة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مؤثرة وواسعة الانتشار.

وتتضمن الحملة سلسلة من المواضيع التثقيفية العملية، من أبرزها التدريب على خطط الإخلاء في المدرسة والمنزل، ودور كاشف الدخان في حماية الأرواح، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية، والوقاية من الحرائق، وتجنب الأسلاك المكشوفة، والتوعية بمخاطر الألعاب النارية وتشجيع البدائل الآمنة.

وتستهدف المبادرة جميع طلاب المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أولياء الأمور، والهيئات التدريسية والإدارية، والمجتمع المحلي، والكادر المساند، ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهودها في حماية الأرواح والممتلكات ودعم بيئة تعليمية آمنة، وترجمةً لرؤيتها في جعل السلامة سلوكاً يومياً راسخاً في المجتمع المدرسي، داعيةً الجميع إلى متابعة محتوى الحملة عبر منصاتها الرقمية للتعرف على الإرشادات والنصائح التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للجميع.