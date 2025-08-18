ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار

دبي في 18 أغسطس / وام / قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعفار.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.