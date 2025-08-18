بطل "نادي المدام" يشارك بـ 3 بطولات عالمية للطيران الشراعي في ألمانيا

الشارقة في 18 أغسطس/ وام / يشارك بطل الرياضات الجوية عبدالله ناصر من نادي المدام الثقافي الرياضي في 3 بطولات عالمية كبرى في رياضة الطيران الشراعي، والمقررة في ألمانيا خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الحالي.

وقال نادي المدام في بيان اليوم، إن الحمادي سيشارك في البطولة الألمانية الدولية المفتوحة، وكأس الصداقة الدولية، ونهائي كأس العالم لدقة الهبوط إلى جانب 334 طياراً يمثلون 38 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون في واحدة من أدق منافسات الطيران الشراعي وهي "دقة الهبوط"، والتي تتطلب مهارات عالية في التحكم بالمظلة وتركيزاً كبيراً أثناء ظروف المنافسة.