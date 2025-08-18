الرئيس المصري يؤكد الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع البحرين

القاهرة في 18 أغسطس/ وام / أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري اليوم في القاهرة، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار.

كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية إحتواء التوترات في عدد من دول المنطقة، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

-خلا-.