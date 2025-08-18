"ناسا" و"جوجل" تطوران مساعدا طبيا ذكيا لرواد الفضاء

واشنطن في 18 أغسطس/ وام / أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "جوجل" عن شراكتهما لتطوير مساعد طبي متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين رواد الفضاء من تشخيص المشكلات الصحية وعلاجها ذاتيا خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

ويهدف هذا النظام، الذي يجرى اختباره حاليا، إلى تقديم دعم طبي فوري ومستقل للطواقم في وجهات بعيدة مثل القمر والمريخ.

وذكرت "جوجل" أن المساعد الرقمي يعتمد على أحدث تقنيات تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية، وقد أظهرت النتائج الأولية قدرته على تقديم تشخيصات موثوقة بناء على الأعراض التي يتم إبلاغه بها.

