القاهرة الإخبارية : "حماس" وافقت على مقترح مصري- قطري يتضمن مسارا لاتفاق ينهي الحرب على غزة

القاهرة في 18 أغسطس/ وام / كشف مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة" الإخبارية، عن موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي قدمته الوساطة المصرية والقطرية، ويهدف للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر ذاتها، يتضمن المقترح وقف العمليات العسكرية لمدة 60 يوما وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، مع البدء من اليوم الأول للهدنة في مناقشة آليات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع مباحثات عقدت في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد تأكيدا مشتركا على استمرار الجهود بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وإدخال المساعدات دون عوائق، كما شدد الجانبان على الرفض القاطع لإعادة احتلال القطاع أو تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، داعيا إلى الإعداد لعقد "مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار" بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

- خلا -