العاهل الأردني يؤكد رفضه التصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"

عمان في 18 أغسطس/ وام / أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض بلاده القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان في منطقة "E1"، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم في عمان وفدا من الكونغرس الأمريكي، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، مؤكدا رفض الأردن للخطة الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تناول أبرز التطورات في المنطقة، ودور الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في الإقليم، إلى جانب الأوضاع في سوريا، حيث أكد العاهل الأردني أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

