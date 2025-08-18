اتحاد المستثمرين العرب: الإمارات قدمت نموذجا ملهما في تحسين جودة الأداء الحكومي

القاهرة في 18 أغسطس / وام / أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من قفزة نوعية في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعد إنجازا يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وامتدادا لإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

جاء التصريح تعليقا على الإنجاز النوعي الجديد الذي حققته الإمارات بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ 16 عالميا في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ 43.

وقال السفير جمال بيومي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي قدمت نموذجا ملهما لدول المنطقة في كيفية توظيف الدعم الحكومي بصورة إستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنها لم تدخر وسعا في مواكبة مسيرة التقدم العالمي وتطبيق أفضل الممارسات.

وأضاف أن المصريين والعرب يشعرون بالسعادة لكون الإمارات وضعت الاستثمار في الإنسان والابتكار والبنية التحتية المستدامة في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أنها دولة عربية شابة بكل المعاني.

وأشار إلى أن ما حققته دولة الإمارات يؤكد التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المتواصلة، ويجعل منها شريكا أساسيا في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للمنطقة العربية وللعالم.

ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، حصدت الإمارات كذلك المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة، وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية "مليار دولار"، واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك، كما جاءت في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالميا في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي.