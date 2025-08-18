نجاح اختبار لقاح جديد ضد الحمى القلاعية

ريمس - ألمانيا في 18 أغسطس / وام / أعلن معهد فريدريش - لوفلر الألماني نجاح اختبار لقاح جديد ضد مرض الحمى القلاعية، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وأوضحت متحدثة باسم المعهد أن تصنيع اللقاحات المضادة للحمى القلاعية كان يتطلب حتى الآن أن يتم أولا إنتاج كميات كبيرة من الفيروس ثم تعطيله، مشيرة إلى أن العمل باستخدام الفيروس لا يسمح به إلا عبر اتخاذ أعلى إجراءات التأمين، أما في حالات اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، ليست هناك حاجة إلى إنتاج الفيروس كاملا، بل يستخدم فقط جزء من المخطط الجيني للفيروس.

ووفقا للمعهد، تم تعريض 24 رأسا من الأبقار للفيروس، من بينها 18 عجلا حصلت مسبقا على جرعتين من اللقاح المطور بواسطة الحمض الريبوزي.

وعلى عكس الحيوانات غير الملقحة، لم تظهر على العجول الملقحة أية أعراض مرضية، كما أنها أفرزت كميات أقل بكثير من الفيروس، ويرجح الباحثون أن هذه الحيوانات لا تنشر الفيروس.

يذكر أن هذا المرض الفيروسي، شديد العدوى بالنسبة للحيوانات ذوات الأظلاف، لكن عدواه لا تصيب البشر.

