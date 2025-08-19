رئيس البرلمان العربي: الإمارات نموذج عالمي رائد في العطاء الإنساني

القاهرة في 19 أغسطس/ وام/ أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بالجهود الإنسانية الرائدة التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي أرست دعائم راسخة لاستدامة العمل الإنساني، وجعلته في صدارة أولوياتها الإستراتيجية، إدراكًا منها لأهمية تعزيز قيم التضامن الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة الإمارات كركيزة أساسية ونموذج عالمي رائد في خدمة العمل الإنساني العالمي.

وأكد معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجًا عالميا رائدا في مجال العطاء الإنساني والإغاثي، حيث امتدت مبادراتها ومساعداتها لتشمل مختلف دول العالم دون تمييز، الأمر الذي يعكس أصالة قيمها ومبادئها المستمدة من تاريخها وموروثها العربي والإسلامي.

وأوضح أن هذه الجهود المباركة هي امتداد لإرث إنساني عريق أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي جعل من العطاء الإنساني ركنا أصيلا في بناء دولة الإمارات، لتواصل قيادتها الرشيدة اليوم هذا النهج بفاعلية أكبر، مجسدةً بذلك معنى الريادة في العمل الإنساني العالمي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن دولة الإمارات بفضل هذه الجهود الإنسانية، تبوأت مكانة متقدمة بين أكبر المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن مبادراتها لا تقتصر على الإغاثة الفورية في أوقات الأزمات والكوارث، وإنما تشمل أيضًا مشروعات تنموية مستدامة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.