لجنة انتخابات الشطرنج تعلن فتح باب الترشح للدورة الجديدة

الشارقة في 19 أغسطس / وام / أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات للشطرنج، برئاسة حسين عبدالله بن رشيد، فتح باب الترشح للدورة الجديدة، تمهيداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي، الساعة الخامسة مساء يوم 21 سبتمبر المقبل، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، إغلاق باب التسجيل للانتخابات يوم 28 أغسطس الجاري، ومن ثم إعلان القائمة النهائية في اليوم التالي، وصولا إلى فترة الطعون المقررة من 30 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

وتجرى الانتخابات الجديدة لأول مرة بنظام القوائم، كما تشهد أيضا الترشح لمنصب الرئيس من خارج الأندية، والسماح بمشاركة المقيمين في عضوية مجلس الإدارة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الشهر الماضي.