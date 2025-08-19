سفير الإمارات لدى الصين : إقامة سباق زايد الخيري في بكين تعبير صادق عن عمق العلاقات بين البلدين

بكين في 19 أغسطس / وام / أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن اختيار العاصمة بكين لتكون المحطة الأولى للموسم الجديد من سباق زايد الخيري 2025، هو تعبير صادق عن عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح معاليه، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل تنظيم السباق في بكين، أن الحدث يقام في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التي ترتكز على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة للمستقبل، فما يربط بين البلدين أيضا رؤية إنسانية مشتركة وإيمانا راسخا بأن العالم بحاجة إلى مزيد من بناء الجسور وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي خلال انطلاق ماراثون هوايرو سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2025: من خلال هذا الحدث الذي يقام عند سور الصين العظيم، أحد أهم معالم الحضارة العالمية الإنسانية، نضيف جسراً جديداً إلى شبكة العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، يمتد عبر الرياضة والثقافة والعمل الخيري.

وأشار إلى أن هذا السباق يأتي بالتزامن مع عام المجتمع في دولة الإمارات لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الشاملة للجميع، من أجل دعم مبادرات تصنع الفارق في حياة الآخرين، داعيا إلى حضور سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تقام ضمن الحدث.