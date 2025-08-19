ولي عهد رأس الخيمة : الإمارات جعلت من العمل الإنساني منهاج عمل وأسلوب حياة

رأس الخيمة في 19 أغسطس / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قيم الخير والعطاء الإنساني تشكل نهجا راسخا في دولة الإمارات، التي جعلت من العمل الإنساني منهاج عمل وأسلوب حياة، حتى أصبح إرثا قيما متجذرا في نفوس أبناء المجتمع.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس من كل عام، إننا نعتز في هذه المناسبة بمسيرة وطنية ملهمة ومستدامة في التعاون والتضامن والمؤازرة، وضعت دولة الإمارات في صدارة العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأيادي الخير الإماراتية تمتد لكل محتاج دون حدود أو تمييز، ولا تدخر جهدا في مد العون للشعوب في شتى بقاع الأرض.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية والعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم ونشر ثقافة التضامن الإنساني بين الشعوب.

وتوجه سموه بتحية تقدير واعتزاز لفرق العمل الإماراتية، التي تؤدي مهاما إنسانية نبيلة في عدة مناطق تشهد كوارث طبيعية وأزمات إنسانية، من أجل تقديم الدعم اللازم للمتضررين والمحتاجين، وكذلك لنشر قيم الخير والعطاء والتضامن الإنساني في ربوع العالم.