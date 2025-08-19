تعثر الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأمريكي بسبب خلاف حول تنظيم المنصات الرقمية

بروكسل في 19 أغسطس/ وام / يواجه الاتفاق التجاري المنتظر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أُعلن عنه مبدئياً في 27 يوليو الماضي، عقبات معقدة، أبرزها الخلاف حول لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية “DSA” التي تفرض التزامات مشددة على كبرى المنصات الإلكترونية في مجال الإشراف على المحتوى.

ورغم تقديم المفوضية الأوروبية تنازلات مهمة لتأمين الاتفاق، من بينها الالتزام بشراء كميات كبيرة من الطاقة الأمريكية وقبول رسوم جمركية تصل إلى 15%، إلا أن ملف الـخدمات الرقمية “DSA” يظل خطاً أحمر بالنسبة لبروكسل.

وتشدد مؤسسات الاتحاد على أن تنظيم المنصات الرقمية لا يمكن أن يكون مادة للمساومة التجارية مع واشنطن، خصوصاً أن معظم هذه المنصات أمريكية.

وأكدت مصادر أوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تنازلات تحد من صرامة اللوائح الأوروبية في هذا المجال، وهو ما ترفضه المفوضية بشكل قاطع.

واعتبرت فرنسا وعدد من الدول الأعضاء أن التنازلات المقدمة حتى الآن في مجالات أخرى كانت بالفعل مؤلمة، ولا يمكن الذهاب أبعد من ذلك.

في المقابل، تحاول بروكسل وواشنطن الحفاظ على أجواء إيجابية في المفاوضات وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف غيل، إن الطرفين مركزان بشكل كامل على إنجاز البيان المشترك، مضيفاً أن المرحلة الأخيرة من أي تفاوض تبقى دائماً الأصعب.

وبين تمسك أوروبا بقواعدها الرقمية وضغط الولايات المتحدة لتخفيفها، يبقى الاتفاق رهين توازن دقيق بين مصالح اقتصادية كبرى وحماية سيادة تشريعية تعتبرها بروكسل غير قابلة للتفريط.

-سر-.