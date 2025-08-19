الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للإعتداءات على فضاءات العمل الإنساني

جنيف في 19 أغسطس/ وام / طالب المنسقون المقيمون للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ولبنان بوضع حد للاعتداءات على فضاء العمل الإنساني وعلى العمليات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المنسقون وبينهم الدكتور راميز ألاكبروف المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان اليوم وزع بجنيف بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.. إلى أن ما يصل إلى 446 من العاملين الإنسانيين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الخطف أو الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان واليمن منذ أغسطس 2024 وذلك ليرتفع عدد الضحايا بينهم منذ أغسطس 2023 في البلدان الأربعة إلى ما لايقل عن 841 شخصا بين قتلى وجرحى ومختطفين.

وأوضح الموقعون على البيان أن الاعتداءات على فضاءات العمل الإنساني تجاوزت الأنماط التقليدية لتبلغ تهديد أسس النظام العالمي ومبادئ القانون الإنساني الدولي والوجود الحضاري الجمعي وذلك من خلال محاولات تفكيك منظمات الأمم المتحدة أو فرض عقوبات عليها ومن خلال قطع التمويل الإنساني عنها.

وحذر مسؤولو الأمم امتحدة من أن عجز العدالة في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع أطرافا أخرى على ممارستها بسبب غياب الردع والتساهل بشأنها وشددوا على أنه لا يوجد أي استثناء في قواعد الحرب أو القانون الإنساني الدولي وعلى جميع الأطراف الابقاء على التزاماتهم به.

-سر-.