سعيد الرقباني : نهج الخير والعطاء الإنساني جزء أصيل من هويتنا الوطنية

الفجيرة في 19 أغسطس/ وام / قال معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه"، صاغ بإبداع ملهم مسيرة العمل الإنساني في بلدنا الحبيب وجعل الخير لغةً عالمية تتجاوز الحدود، وموروثًا متأصلاً في وجدان شعبنا والتي يسير على خُطاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فتعززت مكانة الإمارات عالميًا كمنارةٍ للخير والعطاء وعاصمة للعمل الخيري والإنساني.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، أن نهج الخير والعطاء جزء أصيل من هويتنا الوطنية، ومنذ تأسيس جمعية الفجيرة الخيرية عام 1987، في مسيرة عطاء على مدى 39 عاما سعينا فيها إلى ترجمة هذه القيم النبيلة إلى مبادرات ومشاريع واقعية، من خلال مساعدة الفئات المحتاجة من الطلاب والأسر والأيتام والمرضى وحفظ النعمة وتمكين الأسر المنتجة والحملات الإغاثية وغيرها الكثير من المشاريع الخيرية والتنموية المستدامة التي تنفذها الجمعية حيث بلغ حجم المدفوعات في هذه المشاريع في أخر خمس سنوات 329,573,368 درهما، وعدد المستفيدين ما يزيد على 250.000 مستفيد.

وفي هذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم معنا في مسيرة العطاء، من أفراد ومؤسسات وشركاء، وندعو الجميع إلى مواصلة البذل؛ حتى يبقى الخير ممتدًا والنفع متصلًا، ويظل وطننا نموذجًا عالميًا في العمل الإنساني.