فيلم وثائقي عالمي يُسلّط الضوء على أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم بدبي

دبي في 19 أغسطس/ وام / كشفت دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، عن فيلم وثائقي جديد بعنوان "التكاتف.. قصة دبي الإنسانية"، وهو فيلم وثائقي يقدم نظرة ثاقبة من وراء الكواليس على الدور الرائد الذي يقوم به المركز من خلال الاستجابة للكوارث في المنطقة والعالم، عبر التنسيق الفوري بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين.

كما يكشف الفيلم عن قدرة مستودعات دبي الإنسانية، التي تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع - والتي تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مثل اللقاحات والمستلزمات الصحية والمياه النظيفة، إلى مناطق الأزمات حول العالم في غضون ساعات.

ويُسلّط الفيلم الضوء على الدور المحوري للشركاء، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء اللوجستيين الحكوميين مثل: جمارك دبي وطيران الإمارات، الذين يضمن تعاونهم الوثيق سرعة جهود الإغاثة وسلاسة تنفيذها وقابليتها للتوسع وقد أثبتت خبراتهما المشتركة في التخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية والنقل الجوي أهميتها في التغلب على أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً، وضمان تقديم الاستجابة والمساعدة في وقت قياسي.

كما يُسلّط هذا الفيلم الوثائقي الجديد الضوء على القصص الإنسانية في عناوين الأخبار لعمال الإغاثة ومسؤولي الجمارك وأطقم شركات الطيران الذين يعملون بروح الفريق الواحد لبث الأمل.

الفيلم الوثائقي المؤثر الذي يصور ما وراء كواليس الأعمال الإنسانية وفرص انقاذ حياة ملايين الناس حول العالم جراء الأزمات، بدءاً من تسليط الضوء على الفيضانات المدمرة في باكستان وصولاً إلى غزة، سيتم عرضه لأول مرة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس من كل عام، على قناة دبي الإنسانية على يوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=cjKME2Sj3-c وكذلك يمكن المتابعة عبر حساب دبي الإنسانية على شبكات التواصل الاجتماعي @dubaihumanitarian والوسم #DubaiHumanitarian #WorldHumanitarianDay.

وفي هذه المناسبة قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدبي الإنسانية إن دبي الإنسانية ليست مجرد مركز لوجستي، بل شريان حياة يصل العالم ببعضه، ويظهر هذا الفيلم العالمي ما يمكن أن نحققه عندما نوحّد جهود العالم، وعندما تكون دولة الإمارات في طليعة المسيرة.

وأضاف “ لا يزال عام 2025 يفرض تحديات عالمية استثنائية، وبالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية الأخرى، ساهمت دبي الإنسانية، خلال النصف الأول من العام فقط، في تسهيل إيصال مساعدات تجاوزت قيمتها 179.2 مليون درهم إلى 81 دولة حول العالم، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى المأوى والمساعدات الصحية بشكل خاص ونحن نؤكد التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب مجتمعنا الإنساني الدولي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً".

وقالت ساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في دولة الإمارات " يتوجب علينا ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية، من دون تمييز وبمساواة" مؤكدة أن التعبير عن صوت من لا صوت لهم ليس ترفاً، بل مسؤولية وشرف ورسالة حياة.

ويُتيح بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية الفريد من نوعه والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لدبي الإنسانية، تحليلات آنية، وتوقعات الطلب مع رصد المخزون عبر مختلف المناطق الزمنية كما يُساعد وكالات الإغاثة على استباق الاحتياجات وتجنب ارتفاع الأسعار والاستعداد للزيادات الموسمية، مثل زيادة الحاجة إلى المأوى المرتبطة بالرياح الموسمية في بنغلاديش على سبيل المثال.

وبفضل موقع دبي الإنسانية الإستراتيجي، على بُعد عشر دقائق فقط من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، يُمكن للشحنات الإغاثية أن تصل إلى ثلثي السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم خلال 4 إلى 8 ساعات فقط.

ومع توسّع قاعدة البيانات لتشمل 11 مركزًا في بلدان مختلفة، سيُصبح من الأسهل الوصول أوّلاً إلى المساعدات بشكل متزايد من مراكز قريبة ومصادر محلية، مما يحدّ من انبعاثات الكربون ويختصر أوقات التسليم.

وتشير قاعدة بيانات المركز بلوغ قيمة مساعدات دبي الإنسانية من شهر يناير إلى يونيو 2025، أكثر من 48.8 مليون دولار أمريكي، وصلت هذه المساعدات إلى 81 دولة حول العالم بينما خُصص ما يقرب من ثلث إجمالي المساعدات للمأوى، حيث بلغت قيمة مساعدات الايواء 15 مليون دولار أمريكي شملت 937,377 قطعة من المعدات الميدانية، مثل: الخيام والمعدات اللازمة للإيواء في فصل الشتاء.

وبلغت قيمة المساعدات الصحية فقط نحو 14 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه المساعدات الملحقات الصحية، والمعدات الطبية، والأدوية، وغيرها. أما المساعدات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، فقد بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي. بينما وصلت قيمة الأسهم المتاحة في دبي الإنسانية في يونيو 2025 إلى 208.1 مليون دولار أمريكي.

وشهدت المنطقة أحداثاً بارزة خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها الجسر الجوي الـ 25 من دبي الإنسانية إلى غزة وقد نقلت عملية أبريل 56.8 طن متري من الإمدادات الطبية الأساسية، بقيمة تزيد عن 1 مليون دولار أميركي (4.3 مليون درهم)، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، إلى مطار العريش في مصر.