سفير الإمارات لدى الفلبين يلتقي رئيس جمهورية بالاو

ميلكيوك في 19 أغسطس / وام / التقى سعادة محمد عبيد القطام الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير المقيم لدى جمهورية بالاو، فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية بالاو سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد فخامته بتطور العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تنموية رائدة على المستوى العالمي، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة.

من جهته رحب سعادته برئيس جمهورية بالاو، مؤكداً حرص الدولة على تطوير علاقات التعاون مع بالاو في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز جسور التواصل بين شعبي البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في البلدين.