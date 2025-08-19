6 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الجولف في "الألعاب الآسيوية" بالبحرين

دبي في 19 أغسطس / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجولف مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب "البحرين 2025"، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر.

ويستعد المنتخب للدورة الآسيوية والموسم الجديد بالعديد من البرامج النوعية، حيث اختتمت منتخبات الجولف معسكر الإعداد في نادي رويال للجولف في مدينة الرباط بالمملكة المغربية من 27 يوليو إلى 18 أغسطس، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة.

وترأس البعثة اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وضمت خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، وكيرين برانت المستشار الفني، بالإضافة إلى 4 مدربين هم فيصل سرغيني، وحسين الواني، وكاميرون فان، وفلورا بيوث.

وخضع اللاعبون واللاعبات لبرنامج تدريبي مكثف في الجوانب البدنية والفنية والمهارية، إلى جانب ورش العمل، والمحاضرات التوعوية والتحفيزية، وخوض مباريات ودية مع عدد من المنتخبات.

وأكد اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، أن المعسكر يعد محطة نوعية ومحورية ضمن مراحل الإعداد للموسم الجديد، وسط أجواء رياضية مثالية، وتدريبات متطورة، وتدريبات ومنافسات مشتركة مع عدد من المنتخبات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في إقامة معسكرات خارجية مماثلة، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي من خلال البطولات والمباريات الودية، بما يعزز مستويات الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر المنتخب.