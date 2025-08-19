غرفة الفجيرة تدعم أصحاب المشاريع بالخبرات وتطوير المهارات

الفجيرة في 19 أغسطس/ وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرصها على إكساب أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال وتزويدهم بالمعلومات التي تعينهم في إنجاح مشاريعهم وبناء علاقات قوية تساهم في إنجاح مشاريعهم وذلك لما لها من أهمية كبيرة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وتوسيع شبكة العلاقات مع مختلف الأطراف المعنيين.

وقال سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة حول إدارة العلاقات في إنجاح المشاريع حضرها 26 شخصاً من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورواد ورائدات الأعمال .. أن الغرفة تهدف من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية لتمكين المؤسسات والشركات من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

حاضرت في ورشة العمل الدكتورة مليحة المازمي مستشارة تطوير إداري وخبيرة تدريب، ،حيث تحدثت عن مفهوم إدارة العلاقات في المشاريع وأهميتها ضمن عوامل النجاح الرئيسية وإستراتيجيات التواصل الفعال وبناء الثقة والتأثير المتبادل ومهارات القياد ة في ادارة العلاقات.

وأوضحت أن ريادة الأعمال ليست مجرد فكرة مبتكرة أو مشروع جديد، بل هي رحلة شاقة تحتاج إلى دعم متواصل، وتُعتمد في نجاحها على قدرة رائد الأعمال على تكوين علاقات مهنية متينة، مشيرة إلى أن إنشاء شبكة من العلاقات تمكن أصحاب المشاريع من تبادل الخبرات، وتوفير الدعم، وفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والشراكات الاستراتيجية واكتساب خبرات جديدة.