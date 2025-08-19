عمر حبتور الدرعي: الإمارات واحة خير وسلام للبشرية

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام / أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن دولة الإمارات كانت وستظل واحة خير وسلام للبشرية، تمد يدها إلى جميع الشعوب، وتواصل مسيرتها الإنسانية النابعة من قيم العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وجعل منها هوية إماراتية وإرثاً وطنياً مستداماً.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز دورها الإنساني بلا كلل، لتضيء كل زاوية من العالم، وتخفف المعاناة، وتزرع الأمل والبسمة والسعادة، وترسخ قيم التسامح والتعايش بين البشر.

وأضاف أن من واجبنا جميعاً دعم المبادرات الإنسانية الوطنية وغرس هذه القيم في الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن العمل الإنساني في الإمارات يمثل نهجاً راسخاً ورسالة حضارية ومسؤولية إنسانية متجددة.