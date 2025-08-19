"بيتكوين مينا 2025" يرسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي من أبوظبي

أبوظبي في 19 أغسطس / وام / أعلن مؤتمر بيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بيتكوين مينا" عن مشاركة مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتيجي"، كمتحدث رئيسي في النسخة الثانية من المؤتمر، والتي تستضيفها أبوظبي مجددا يومي 8 و9 ديسمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتعد هذه المشاركة، التي وصفها المنظمون بـ"التاريخية"، الظهور الأول لسايلور ضمن مؤتمر بيتكوين إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل لحظة فارقة لمجتمع الأصول الرقمية في المنطقة.

وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، من المتوقع أن يستعرض سايلور، أحد أبرز رواد تبني البيتكوين في أسواق رأس المال العالمية، رؤيته حول مستقبل العملات الرقمية والتحولات القادمة في عالم التمويل، الأمر الذي يُرسّخ مكانة المؤتمر كمنصة محورية تجمع بين أبرز العقول المؤثرة والاقتصادات الأكثر تطلعا للمستقبل.

ويأتي هذا الإعلان ليبني على الزخم الذي حققته النسخة الأولى، حيث يعود المؤتمر ليضع الحوار العالمي حول البيتكوين في قلب الشرق الأوسط، ومع صعود أبوظبي كمركز محوري للطاقة والتمويل والبنية التحتية الرقمية، يجسد حضور مايكل سايلور مؤشرا واضحا على تنامي الاهتمام بإدماج بيتكوين ضمن الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى للمنطقة.

وينظم الحدث من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع شركة "BTC ميديا"، بهدف جمع نخبة من قادة الصناعة، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والمسؤولين الحكوميين لفتح حوارات جادة حول مستقبل المال.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن تنظيم مؤتمر بيتكوين مينا للمرة الثانية يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والريادة الفكرية في مجال الأصول الرقمية، ومع تطلعاتنا لعام 2025، يسعدنا التعاون مع شركة BTC، للارتقاء بالمنصة إلى آفاق جديدة، وجمع نخبة من رواد الأعمال العالميين والمنظومة الديناميكية في المنطقة لصناعة فعالية أكثر تأثيرا وشمولية.

وقال براندون غرين، رئيس قسم التسويق في شركة "BTC" : يسعدنا استضافة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتيجي" مايكل سايلور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، في أول مشاركة له ضمن مؤتمر بيتكوين الإقليمي، ونفخر بجمع أحد أبرز رواد تبني بيتكوين في أسواق رأس المال، مع أكثر الاقتصادات تطلعا للمستقبل، في كلمة رئيسية تاريخية تجسد لحظة فارقة في مسيرة الأصول الرقمية بالمنطقة.

ويجمع مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مجددا، وتحت سقف واحد، نخبة من قادة الصناعة، والمستثمرين المؤسسيين، والأفراد ذوي الثروات العالية، ورواد الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع المحتوى، والمهتمين بالتعلم.