النمسا تدخل عالم الأقمار الاصطناعية العام المقبل

فيينا في 19 أغسطس/ وام / تطلق النمسا أولى أقمارها الاصطناعية المخصصة لأغراض التصوير والملاحة والاتصالات، العام المقبل 2026، بهدف تعزيز استقلالية النمسا في مجال الفضاء، وتوفير صوراً أكثر وضوحاً ومعلومات أكثر دقة مقارنة بالأقمار التقليدية.

وتتضمن خطة النمسا بناء أربعة أقمار اصطناعية، يخصص ثلاثة منها للاستخدام التشغيلي، فيما يخصص الرابع كوحدة اختبار، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين يورو، ويأتي إطلاق أول قمرين اصطناعيين، في إطار مشروعين منفصلين، الأول بالشراكة مع هولندا، والآخر مشروع وطني نمساوي بالكامل.

ويتم تنفيذ مشروع القمر الصناعي الأول، بالتعاون مع هولندا، تحت اسم "LEO2VLEO"، للعمل في مدار أرضي منخفض جداً على ارتفاع يتراوح بين 200 - 500 كيلومتر فوق سطح الأرض، ويركز على التصوير والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتطور شركات نمساوية مشروع القمر الثاني "BEACONSAT"، الذي يتميز بحجمه الصغير والعمل في مجال الملاحة عبر إشارات الأقمار الصناعية.

ومن المقرر أن يظل أول قمرين نمساويين قيد التشغيل لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وتسعى النمسا إلى تشغيل أنظمة الاتصالات والملاحة والتصوير بشكل مستقل عبر أقمارها الصناعية، لتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية، وتحقيق الاستقلال الفضائي الإستراتيجي.

وأكدت كلاوديا تانر وزيرة دفاع النمسا، في تصريح صحفي الأهمية الإستراتيجية للفضاء، وقالت "يتطلب الدفاع الوطني الحديث في القرن الحادي والعشرين وصولاً مستقلاً للبنية التحتية الفضائية".

-سر-.