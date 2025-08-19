"أوقاف دبي": العمل الإنساني نهج راسخ يعززه الوقف

دبي في 19 أغسطس/ وام / قالت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة تتجسد فيها القيم السامية التي نؤمن بها في الإمارات فالعمل الإنساني ليس مناسبة عابرة بل هو نهج راسخ تدعمه إمارة دبي من خلال مبادراتها ومؤسساتها الإنسانية التي تكرس مواردها لخدمة الإنسان وتلبية احتياجات الفئات المستحقة بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الخير قيمة ممتدة تتجاوز حدود المكان والزمان.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة التزام بمواصلة هذه المسيرة حيث يشكل الوقف أحد أهم أدوات استدامة العطاء وتعزيز التكافل المجتمعي واضعين العمل الإنساني المستدام في قلب استراتيجياتنا لبناء مجتمع أكثر رحمة وتماسكًا.

وأضاف أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر حاجة حولنا بمبادرات وبرامج ترسخ قيم الخير والعطاء المتأصلة في الشعب الإماراتي ويشكّل الوقف أحد أعمدة العمل الإنساني فهو أداة فعالة لضمان استدامة العطاء وتوسيع دائرة الدعم المجتمع وتميزت إمارة دبي باستراتيجتها الوقفية القائمة على تطوير آليات مبتكرة لربط الموارد الوقفية بالمبادرات الإنسانية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين من تعليم ورعاية صحية واجتماعية وتمكين اقتصادي مستدام وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين المؤسسات والافراد إن الوقف لا يقتصر على توفير الدعم المادي فحسب بل يمتد ليكون نموذجًا مستدامًا لنشر الخير وتحقيق أثر طويل المدى في المجتمع.

وقال إن "أوقاف دبي" تحرص على توسيع هذه المسيرة عبر إطلاق برامج ومبادرات تواكب الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة وتعمل على تعزيز ثقافة الوقف والعمل الإنساني بين كافة فئات المجتمع ليظل العطاء قيمة راسخة تتجاوز حدود المكان والزمان وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني ...مؤكدا أن الوقف أداة فاعلة في خدمة الإنسان وأن مستقبل الخير في دبي يبنى اليوم بمبادرات مستدامة وهمة عالية لا تعرف الكلل.