انتخاب العبيدلي رئيسا للاتحاد العربي للملكية الفكرية

القاهرة في 19 أغسطس/ وام / ناقشت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية خلال اجتماعها في القاهرة بمشاركة نحو 76% من الأعضاء، جدول أعمال تناول قضايا تنظيمية تهدف إلى تعزيز حضور الاتحاد عربيًا وإقليميًا.

وانتخبت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي والشيخ عبد الوهاب المنذري والمحامي زايد الشامسي وأسماء عبد العزيز النجدي والمستشار محمد بكر إستيتية وآيات حمدي رفعت وهزاع الشمري ومحمد شفيق الخليلي والمستشار شاكر جلالة.

وعقد المجلس المنتخب أول اجتماعاته حيث تم اختيار اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيسًا للاتحاد والشيخ عبد الوهاب المنذري نائبًا للرئيس، فيما تم تعيين المستشار أسامة موسى البيطار أمينًا عامًا.

وأكد الرئيس الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروعات نوعية في مجال الملكية الفكرية تستهدف نشر الوعي وتعزيز الابتكار في العالم العربي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجامعات عربية ودولية مرموقة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في قضايا الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي.

ويعمل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ويتخذ من القاهرة مقرًا له منذ تأسيسه عام 2005، وقد ساهم طوال عقدين في نشر ثقافة الملكية الفكرية ودعم ريادة الأعمال.

ويأتي انتخاب قياداته الجديدة ليؤكد التزامه بمواصلة هذه الرسالة برؤية متجددة وآفاق أوسع.