التحويلات المالية للقطاع المصرفي تتجاوز 9.5 تريليون في 5 أشهر

أبوظبي في 19 أغسطس / وام / وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 9.528 تريليون درهم.

ووفق إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، بلغت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك نحو 5.963 تريليون درهم توزعت بواقع 1.1 تريليون خلال يناير و983.99 مليار درهم خلال فبراير، و1.238 تريليون خلال مارس، و1.273 تريليون خلال أبريل، وأخيراً 1.089 تريليون خلال مايو.

وتخطت قيمة التحويلات التي نفذها متعاملون 3.834 تريليون درهم موزعة بواقع 677.65 مليار درهم خلال يناير و649.48 مليار درهم خلال فبراير، و791.313 مليار درهم خلال مارس، و879.94 مليار في أبريل، و836.157 مليار في مايو.

وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مايو أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 603.161 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام فيما بلغ عدد الشيكات المتداولة نحو 9.6 مليون شيك.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مايو وحده 131.49 مليار درهم وذلك على أكثر من مليوني شيك.

وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري إلى 99.791 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه نحو 83.9 مليار درهم.

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المركزي اليوم، ارتفاع قيمة استثمارات البنوك 1.8% على أساس شهري و7.2% خلال أول خمسة أشهر من العام، لتصل إلى 788 مليار درهم نهاية مايو مقارنة بنحو 774.3 نهاية أبريل السابق و734.8 مليار درهم نهاية العام الماضي.