توقعات بسقوط أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق متفرقة من الدولة في اليومين المقبلين

أبوظبي في 19 أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تغيرات في الحالة الجوية يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 20 و21 أغسطس 2025، حيث تتهيأ الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، وذلك على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال امتدادها لتشمل بعض المناطق الداخلية.

ووفقا للمركز، ستصاحب هذه السحب الركامية رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط وتقوى أحيانا لتكون مثيرة للغبار والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، أما عن حالة البحر، فمن المتوقع أن يظل خفيفا إلى متوسط الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

وعزا المركز هذه الحالة الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة، بالتزامن مع تقدم منخفضات جوية في الطبقات السطحية والعليا، مما يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان، حيث تعمل هذه العوامل، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا ووجود الجبال الشرقية، على تهيئة الظروف لتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة.