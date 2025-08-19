"بلدية ومحاكم دبي" تتعاونان لإنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في مركز المنارة

دبي في 19 أغسطس/ وام / وقعت بلدية دبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون لإنشاء "مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين" وذلك في مركز المنارة التابع للبلدية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين في إمارة دبي وتوفير خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جَودة حياة المواطنين وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة.

وتستهدف الاتفاقية تحقيق التكامل بين بلدية دبي ومحاكم دبي من خلال توفير بنية تنظيمية متطورة لمتابعة المنازعات الإسكانية بما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات متكاملة تعزز من رضا المتعاملين وتضمن حقوقهم.

وسيعزز المركز من تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين بين الأطراف ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يوفر بيئة قانونية داعمة لتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة وضمان استدامة مشاريع بناء منازل المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن هذا التعاون مع محاكم دبي يعد خطوة محورية نحو تعزيز منظومة المشاريع الإسكانية في دبي وضمان استدامتها مع تنظيم العلاقة القانونية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين بما يحقق أعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري مشيرا إلى أن هذا التعاون يُجسد التزام بلدية دبي بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة وميسّرة للمواطنين ويعكس حرص البلدية على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة.

وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي إن إنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القانونية المتصلة بالمشاريع الإسكانية ويعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الكفاءة القضائية وتقديم حلول مبتكرة تحقق العدالة بأساليب مرنة وسريعة بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي في تحقيق الريادة والعدالة القضائية لمدينة عالمية.

وأضاف أن المركز بالتعاون مع بلدية دبي سيسهم في توفير بيئة متكاملة لتسوية النزاعات بين الأطراف بما يقلل من زمن التقاضي ويخفف الأعباء على المحاكم ويُسرّع الوصول إلى حلول منصفة تراعي مصالح جميع المعنيين من خلال منظومة خدمية تضع المتعامل في صميم أولوياتها لافتا إلى أنه ومن خلال هذه الاتفاقية نرسخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية ونعمل على الارتقاء بمستوى رضا المواطنين وتقديم نموذج يحتذى به في التعاون المؤسسي لتحقيق مصلحة المجتمع ضمن إطار يعكس التزام محاكم دبي بمواصلة التطوير والابتكار في تقديم خدمات عدلية ذات جودة عالية وفاعلية مستدامة.

وستقدم بلدية دبي الدعم الفني واللوجستي للمركز بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة ودعم المحاكم في تقديم خدماتها لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين في مركز المنارة إضافة إلى تقديم الخبرات الفنية عبر إشراك كوادرها الهندسية لدعم الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم مما يعزز مستهدفاتها ويقلل فترة المنازعات القضائية.

إلى جانب ذلك ستعمل محاكم دبي على إنشاء المركز وفق أعلى المعايير القضائية والإدارية وضمان تقديم خدمات قانونية فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات بين الأطراف والالتزام بتقديم حلول مبتكرة تدعم المشاريع الإسكانية وتعزز رضا المواطنين.