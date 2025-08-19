3 وفيات في غزة نتيجة المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة في 19 أغسطس/ وام / توفي ثلاثة فلسطينيين اليوم، في غزة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، حسب سجّلات مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع ، العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 266 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.

وتغلق القوات الإسرائيلية منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.