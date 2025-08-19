انطلاق الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية مارس المقبل

الشارقة في 19 أغسطس/ وام / تُنظّم دائرة الثقافة في الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدورة الخامسة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس 2026، بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية الإماراتية والعربية.

وفي إطار التحضير للدورة الجديدة، عقدت اللجنة العليا المنظمة للفعالية اجتماعها الأول برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة ومدير أيام الشارقة المسرحية، بحضور أعضاء اللجنة إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

واستعرض الاجتماع أبرز ملامح الدورة الماضية، مشيدًا بجهود الفرق المسرحية المشاركة، وإسهامات المبدعين في البرامج النقدية والفكرية المصاحبة، كما أثنى على التغطية الإعلامية المحلية والعربية التي رافقت الحدث.

وتواصل اللجنة استقبال طلبات المشاركة من الفرق المسرحية حتى 30 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان برنامج الدورة القادمة.

وتُعد "أيام الشارقة المسرحية"، التي تأسست عام 1984، من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في الدولة، حيث تشكل منصة سنوية للتنافس بين الفرق المسرحية الإماراتية من خلال مجموعة من الجوائز التي تكرّم التميز في فنون العرض المسرحي.

وتتضمن الفعالية سلسلة من الأنشطة الثقافية المصاحبة بمشاركة فنانين ومفكرين من داخل الدولة وخارجها، بهدف دعم وتطوير الحركة المسرحية وتعزيز الثقافة المسرحية في المجتمع.