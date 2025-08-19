استطلاع عالمي : 85% من المستثمرين الأفراد في الإمارات يضعون ثقتهم بالأسهم المحلية

دبي في 19 أغسطس / وام / كشف تقرير "نبض المستثمر الفردي في الإمارات"، الصادر عن منصة التداول العالمية "إيتورو"، أن 85 % من المستثمرين الأفراد في الإمارات يستثمرون حاليا في الأسهم المحلية، وأن عدداً كبيراً منهم يواصل ضخ المزيد من الاستثمارات محليا، كاستجابة مباشرة لتصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة تضم 1000 مستثمر فردي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، دعما واسعا للأسواق الوطنية، حيث يستثمر 39% منهم في سوق أبوظبي، و28% في سوق دبي، بينما يستثمر 18% في كلا السوقين.

وتنعكس هذه التوجهات في حجم الثقة الكبير بأداء الاقتصاد الإماراتي، إذ عبر 63% من المستثمرين عن كونهم "واثقين جداً" من أدائه الحالي، فيما أبدى 59% ثقتهم الكبيرة بالأداء طويل الأمد للأسهم المحلية.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، توقع 48% تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الأسهم الإماراتية خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقع 34% نمواً مستقراً، حيث تتسق هذه القناعة مع تطلعاتهم على المدى الطويل، إذ يرى 58% أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق العوائد الأعلى خلال السنوات الخمس القادمة، متفوقة على الولايات المتحدة التي جاءت بنسبة 50%.

وفي ما يخص القطاعات المحلية الأكثر جذبا للاستثمار خلال العام المقبل، تصدر قطاع العقارات القائمة بنسبة 55%، تلاه قطاع التكنولوجيا 48%، ثم الخدمات المالية 37%، وقطاع الطاقة 37%.

وأكد جورج نداف، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إيتورو"، أن سوقي دبي وأبوظبي من بين أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تفوقا بفارق كبير على مؤشرات عالمية، مثل "ستاندرد آند بورز 500"، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن ثقة المستثمرين في سوق الإمارات لا تزال قوية، مدفوعة بأداء ثابت للمؤشرات المحلية، ومؤشرات اقتصادية كلية صلبة، إلى جانب تحقيق أرباح مستمرة في قطاعات إستراتيجية.

وأوضح أن المستثمرين في الإمارات يميلون إلى العقارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة، وهي قطاعات تستفيد حاليا من مبادرات حكومية داعمة، مشيرا إلى أن أبرز تعديل على المحافظ الاستثمارية تمثل في زيادة التعرض للأسهم الإماراتية بنسبة بلغت 53%، ثم زيادة الاستثمار في السلع الأساسية بنسبة 51 %.

وتتماشى هذه التوجهات مع تصنيف الذهب والمعادن الثمينة على أنها الأصول الأكثر مرونة بنسبة بلغت 49%، في حين جاءت العملات الرقمية في المرتبة الثانية بنسبة 45%، حيث تعد حاليا أكثر فئة أصول يحتفظ بها المستثمرون في الإمارات، إذ يستثمر فيها 54% منهم.

يذكر أن منصة "إيتورو" العالمية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية "FSRA" التابعة لسوق أبوظبي العالمي "ADGM".