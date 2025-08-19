اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية

أبوظبي في 19 أغسطس / وام / أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عن جدول مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وتستضيف العاصمة أبوظبي التصفيات خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل، وتقام مبارياتها في استاد آل نهيان.

ويلتقي الأربعاء 3 سبتمبر منتخبا هونج كونج و ايران، فيما يلتقي منتخبنا الوطني مع غوام في اليوم نفسه، ويلتقي يوم السبت 6 سبتمبر منتخبا ايران، وغوام، ومنتخبنا الوطني مع هونج كونج، فيما يتلقي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر منتخبا غوام وهونج كونج، ومنتخب ايران مع منتخبنا الوطني.