سالم بن سلطان القاسمي : ريادة الإمارات الخيرية تبوأت صدارة المشهد الإنساني العالمي

رأس الخيمة في 19 أغسطس / وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس مجلس أمناء جائزة الخير للعمل التطوعي، أن الريادة الخيرية لدولة الإمارات امتد أثرها الإقليمي والعالمي عاما تلو الآخر، حتى تبوأت الدولة صدارة المشهد الإنساني على المستوى العالمي.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، إن هذه المناسبة تشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بالتضامن والتكاتف، وللاحتفاء بجهود كل من نذروا أنفسهم لتخفيف معاناة الآخرين وصون كرامة الإنسان في مختلف بقاع الأرض.

وأكد أن القيم الإنسانية تأتي في مقدمة أولوياتنا، وأن العطاء الخيري والإنساني جزء لا يتجزأ من هويتنا الإماراتية الوطنية، ونحن في دولتنا نفخر بالإرث الإنساني العريق الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العمل الإنساني قيمة متجذرة في وجدان أبناء الوطن، ونهجا راسخا في سياسات الدولة وعلاقاتها الدولية.

وأضاف أن قيادة الدولة الرشيدة واصلت هذا النهج، حتى أصبحت الإمارات اليوم واحدة من أكبر المانحين في مجال المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، شاهدة على إيمانها بأن العطاء الإنساني هو لغة عالمية توحد الشعوب وتتجاوز الحدود.

وتوجه الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، في ختام تصريحه، بتحية تقدير وامتنان إلى كل العاملين في المجال الإنساني، من مؤسسات ومتطوعين وشركاء، على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في خدمة الإنسانية، مؤكد الالتزام بمواصلة مسيرة الخير والعطاء، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لإرساء قيم السلام، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر إنصافا ورحمة لجميع البشر.