"ألف للتعليم" تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية عالميا

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام / أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع Liquid AI، المتخصصة بمجال النماذج التأسيسية الفعالة ويقع مقرها في ولاية ماساتشوستس، الأمريكية بهدف نشر نماذج Liquid AI الخاصة للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن حلول "ألف للتعليم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يشمل نطاقها أكثر من 1.5 مليون طالب و14 ألف مدرسة على مستوى العالم للمراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

ويركز التعاون الثنائي بشكل رئيسي على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الكفيلة بتعزيز سير العمليات التعليمية الأساسية، مع الحفاظ على الخصوصية وضمان جودة الأداء على نطاق واسع.

وتهدف الشراكة إلى إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي عالية الموثوقية والتأثير ضمن بيئات التعلُّم المتنوعة في أنحاء العالم من خلال الجمع بين المنصة التعليمية العالمية لـ "ألف للتعليم" وهندسة النماذج الفعالة التي تتيحها Liquid AI.

وقال الدكتور رامين حساني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Liquid AI إن حلول "ألف للتعليم" المبتكرة تتيح حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأكثر من مليون وخمسمئة ألف طالب حول العالم.

وأضاف أن الشراكة مع ألف للتعليم، تهدف إلى توسيع وتعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشهد التعليمي، ويمهد تعاوننا الطريق أمام نقلة نوعية في تخصيص التجربة التعليمية وتحسين إنتاجية المدارس والمعلمين والطلاب، مع ضمان الخصوصية وسلاسة الوصول.

من جانبه ، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم" .. “ تتمثل رسالتنا في تعزيز تجارب التعلُّم والاستفادة من قدرات التكنولوجيا لتوسيع نطاق وصول التعليم النوعي إلى كل طالب وطالبة، ويشكل تعاوننا مع Liquid AI خطوةً مهمة ضمن هذا المسار، كما يعزز مكانتنا كجهة رائدة عالمياً في تقديم تجارب تعليمية مشخصنة وعالية التأثير، محورها تمكين المعلمين وإلهام المتعلمين”.