"التنمية الأسرية" و " بيورهيلث " توفران الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام / أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية ومجموعة بيورهيلث، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي،عن تفاصيل خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، بهدف تعزيز دور الأبناء في رعاية والديهم، وتحسين جودة حياة كبار المواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية واجتماعية آمنة تضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي وذلك ضمن مبادرة "بركتنا"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وقالت الشيخة موزة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة برامج المسنين في مجموعة بيوهيلث " يشرفني أن أقود جهوداً تهدف إلى دعم كبار السن وتعزيز رفاههم ومكانتهم في المجتمع وترسيخ ثقافة الاحترام والتواصل بين الأجيال، وتشجيع الجيل الشاب على تحمّل مسؤولية الاستمرار في هذا الإرث الإنساني في رد الجميل".

وقال سعادة عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية إن خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين تمكن مقدم الرعاية لوالديه من الحصول على الرعايـة البديلة المؤقتة لكبار المواطنين “الأم -الأب” وغير القادرين على رعاية أنفسهم وبحاجة لرعاية دائمة، وذلك لمرة واحدة أسبوعياً ولمدة 8 ساعات في اليوم الواحد، بمجموع 48 يوماً في السنة بهدف تخفيف الالتزامات الحياتية، وتحقيق التوازن في الحياة الشخصية والاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على حياة مقدمي الرعاية لكبار المواطنين ويحقق التوازن الذي يعزز عطائهم تجاه والديهم.

وأكد ضرورة أن يكون مقدم الطلب وكبار المواطنين “الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 60 عاماً وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين” من مواطني الدولة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون إقامة دائمة فيها، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيسي لكبير المواطن وصلة القرابة من الدرجة الأولى “ابن أو ابنة”، ويقيم معه إقامة دائمة في نفس المسكن، والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له، وأن يكون كبير المواطن من الحالات غير القادرة على رعاية نفسها، ويحتاج إلى مرافق دائم، مع وجود صعوبة في الحركة، ويحتاج للمساعدة في ممارسة الأنشطة اليومية.

وأكدت سعادة وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال الدخول إلى منصة "تم" باستخدام الهوية الرقمية، يتبعه استلام إشعار بتأكيد الطلب، ثم جدولة الزيارة المنزلية من مؤسسة التنمية الأسرية واستلام التأكيد على موعد الزيارة للدراسة الاجتماعية من خلال إشعار من منصة "تم"، إلى أن يتم استقبال فريق المؤسسة في المنزل لإجراء الدراسة الاجتماعية، واستلام إشعار بالموافقة على استحقاق الخدمة لمدة عام أو بالرفض من خلال "تم".

وأشارت إلى أن المرحلة التالية يتم خلالها اختيار تاريخ الزيارة عبر المنصة والتأكيد على موعدها، إلى أن يتم الحصول على خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبير المواطن واستلام إشعار من منصة "تم" بإنجاز الخدمة.

وقالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة بيورهيلث " في عام المجتمع، نفخر بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع، لإطلاق خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر، بما يضمن توفير الرعاية المناسبة لكبار المواطنين، وتعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وتسهم منصة "بيورهيروز"، التابعة لمجموعة بيورهيلث، في دعم هذه الجهود من خلال تدريب وتعيين المتطوعين للمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية وبالتعاون مع "مؤسسة الإمارات"، تُمكن منصة "بيورهيروز" الأفراد من رد الجميل للمجتمع والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أفضل مستويات الرفاه لكبار المواطنين".