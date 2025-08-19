شرطة عجمان تعزز التوعية المرورية لسائقي الحافلات المدرسية

عجمان في 19 أغسطس / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات محاضرة توعية مرورية مخصصة لسائقي الحافلات المدرسية في مواصلات الإمارات حول السلامة المرورية وقوانين السير والمرور، وذلك في إطار سعي شرطة عجمان لتعزيز أمن وسلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

ونفذ فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات خطة التوعية التي استهدفت سائقي الحافلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، بشرح الإرشادات الخاصة بنقل الطلبة بالحافلات بلغة الأوردو، ومناقشة مواد المخالفات المتعلقة بالمركبات الثقيلة، وأهمية الحفاظ على سلامة الطلبة من قبل سائقي الحافلات المدرسية، بالإضافة الى توزيع نشرات توعوية باللغتين العربية والانجليزية على الحضور والعاملين بالمؤسسة.