خالد بن حميد القاسمي: أبوظبي للشطرنج نجح في تطوير المهرجان الدولي واستقطاب نخبة اللاعبين

أبوظبي في 19 أغسطس/وام/ أكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن نادي أبوظبي للشطرنج، نجح بتطوير المهرجان الدولي، وزيادة بطولاته، واستقطاب نخبة اللاعبين حول العالم، للمشاركة في فعالياته.

وأوضح أن المهرجان المقام حالياً حتى يوم 24 الجاري، شهد درجة كبيرة من التميز والتنظيم الراقي منذ انطلاقته، وحتى وصوله إلى النسخة 31 الحالية، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، بالإضافة إلى القيمة المهمة التي يمثلها للاعبي ولاعبات الإمارات، من خلال الاحتكاك مع مدارس مختلفة في الشطرنج، بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم التنافسية.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، في تصريح اليوم، بمناسبة حضوره منافسات الجولة الخامسة من بطولة الأساتذة، إن دولة الإمارات ترسخ مكانتها المرموقة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، بأرقى المواصفات العالمية، وتقديم البطولات الجديدة والمميزة.

وأثنى على تنظيم بطولة الأساتذة "أون لاين"، مساء أمس، بتنافس قوي بين نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ما يعكس أهمية الشغف بالمشاركة، وحصد الألقاب والمراكز الأولى.