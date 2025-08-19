أحمد بن صقر القاسمي : الإمارات سباقة في مجال العمل الإنساني

رأس الخيمة في 19 أغسطس / وام / أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت سبّاقة في مجال العمل الإنساني، إذ جعلت من العطاء نهجًا راسخًا، ومن المبادرات الإنسانية سمةً مميزة لسياساتها داخليًا وخارجيًا، مستندةً إلى القيم النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على هذا النهج قيادتنا الرشيدة.

وقال الشيخ أحمد بن صقر في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 من أغسطس من كل عام،" إن هذا اليوم العالمي يذكّرنا جميعًا بواجبنا الإنساني تجاه المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم، ويؤكد على قيمة التضامن الإنساني التي تبنتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية على مستوى العالم".

وأشار إلى أن مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية تواصل جهودها الرائدة في هذا المجال، عبر تنفيذ برامج ومبادرات إنسانية وإغاثية متواصلة، تستهدف الأسر المتعففة والمتضررة من الكوارث والأزمات، وتحرص على تقديم الدعم العاجل الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومأوى.

ونوّه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي إلى أن المؤسسة كانت حاضرة بقوة في العديد من الأزمات الإنسانية، حيث أطلقت مبادرات إغاثية عاجلة لإغاثة الأسر المنكوبة، وكان من أبرز جهودها في الآونة الأخيرة دعم الأشقاء في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وذلك من خلال توفير الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الضرورية، بما يضمن لهم مقومات الحياة الكريمة ويخفف من وطأة المحنة التي يعيشونها.

وأضاف الشيخ أحمد بن صقر "إننا في مؤسسة صقر بن محمد القاسمي نؤمن بأن العمل الإنساني ليس خيارًا بل هو واجب أخلاقي ورسالة إنسانية، نسعى من خلالها إلى مد يد العون لكل محتاج دون تمييز، انطلاقًا من قيم ديننا الحنيف وتعاليم قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات عنوانًا للخير والعطاء".