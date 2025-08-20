10 شركات ناشئة تشارك في برنامج "بريسايت" لتسريع النمو في الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ استضافت “بريسايت”، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، أول معسكر تدريبي لبرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بمشاركة عشر شركات ناشئة واعدة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج مكثّف يمتد على ثلاثة أيام، يهدف إلى تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على أرض الواقع.

ويمثّل المعسكر الانطلاقة الرسمية للمجموعة الأولى من برنامج “بريسايت” لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يستمر حتى ديسمبر المقبل.

وستخوض الشركات الناشئة المشاركة على مدى الأشهر المقبلة، رحلة تسريع أعمال متكاملة تشمل التمكين التكنولوجي والتواصل مع عملاء بريسايت لتعزيز الفرص التجارية، بالإضافة إلى الإرشاد المتخصص من خبراء عالميين، على أن تُعرض إنجازاتهم ونماذجهم الناجحة خلال فعالية "جيتكس" ، "Expand North Star 2025".

وجمع المعسكر، الذي انطلقت فعالياته أول أمس"الاثنين"، نخبة من روّاد الأعمال وقادة التكنولوجيا العالميين ومؤسسات شريكة من دولة الإمارات، في تجربة ترتكز على الإبداع المشترك والتعاون البنّاء والتواصل الإستراتيجي، كما يُشكّل المعسكر أول فرصة لشركاء بريسايت من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقييم الشركات الناشئة وجدوى حلولها في التصدي للتحديات التي تواجه مؤسساتهم.

وشهد اليوم الأول من المعسكر كلمة افتتاحية ألقاها توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، شدّد فيها على أهمية تبني "ذهنية الشركات الناشئة" في مختلف المؤسسات، مستعرضًا رؤية البرنامج المتمثلة في بناء واختبار وتوسيع نطاق حلول ذكاء اصطناعي مؤثرة قادرة على التصدي للتحديات العالمية الملحّة.

كما ألقى سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني ، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول، فيما قدّم بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي42"، كلمة شارك خلالها رؤيته وأفكاره، ورافق مجموعة من كبار الشخصيات الإماراتية في جولة تفاعلية للتعرّف عن قرب على أعمال كل شركة ناشئة ومنتجاتها وحلولها.

وقال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، يُعد محفّزًا للنموّ التحولي، إذ يمكّن المؤسسين الطموحين ويعزّز مسار الابتكار لدينا.

وأضاف أن الشركة قد أطلقت هذه المبادرة لاكتشاف وتوسيع نطاق أبرز ابتكارات الذكاء الاصطناعي حول العالم ودمجها في منظومتها، بما يحقق أثرًا مستدامًا عبر مختلف القطاعات، ومن خلال تزويد هذه الشركات العشر في المجموعة الأولى ببنية تحتية عالمية المستوى وأدوات أساسية لتسريع مسارها التجاري ومضاعفة نموها، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تُعد مركزًا عالميًا لابتكار الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه من خلال هذا البرنامج، ستفتح الشركات الناشئة القادمة من الولايات المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا وأذربيجان وطاجيكستان، فضلاً عن دولة الإمارات، آفاقًا جديدة للأفكار الجريئة، وتطلق إمكانات اقتصادية واعدة وتُسهم في رؤية الدولة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال اليوم الأول من المعسكر، عرضت الشركات العشر أفكارها على المنصّة ضمن جلسات جماعية مقسّمة إلى ثلاثة مسارات رئيسية ، هي "روّاد الرؤية الحضرية" ، و "صنّاع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي" ، و"صنّاع الأسواق" .

وشهد الحدث حضور سفراء دولة الإمارات لدى كل من سنغافورة وإندونيسيا وكازاخستان، إلى جانب قيادات من "جي42" و"سبيس42" و"أسترا تيك"، إضافة إلى ممثلين من "إنسبشن" و"أنالوغ"، كما حظي المعسكر بدعم واسع من شركاء بريسايت وعملائها، ومن بينهم مايكروسوفت، و"Hub71"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة أدنوك البرية، و"بروج"، ودائرة الطاقة - أبوظبي، والعديد من الجهات الأخرى.

وتضمنت الفعاليات جلسات عرض تجريبية تفاعلية تلتها حلقة نقاشية مع شركاء من بينهم "نفيديا"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"شروق بارتنرز"، و"أسترا تيك" وبريسايت.

وفي اليوم الثاني، واصل البرنامج زخمه عبر زيارات ميدانية شملت مواقع رئيسية ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من بينها: شركة أدنوك، و"إيه آي كيو"AIQ" و"أسترا تيك" و"سبيس42".

وأتاح للمؤسسين فرصة التعرّف عن قرب على آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبحث العلمي ومنصات الابتكار الوطنية.

ويُختتم المعسكر اليوم في مقر بريسايت بجلسات تخطيط إستراتيجي وورش عمل حول الجاهزية التجارية وحلقة نقاشية ختامية.

كما سيقود شركاء عالميون، من بينهم مايكروسوفت و"كور42" و"القابضة - ADQ"، جلسات تدريبية متخصصة لمساعدة الشركات الناشئة على تحسين استراتيجيات دخول الأسواق والاستعداد للتوسع في أسواق المنطقة.

وتضم قائمة الشركات العشر المشاركة في البرنامج : “Derq” “دولة الإمارات ، والولايات المتحدة”، و“Resync” “سنغافورة”، “AlphaGeo” “سنغافورة، و”Zypl.ai" “دولة الإمارات ، وطاجيكستان”، و"AJARI.ai" “إندونيسيا - سنغافورة”، و"Waverity" “أذربيجان”، و"Vulcan" “دولة الإمارات”، و"NodeShift" “دولة الإمارات، والولايات المتحدة”، و"Maiden Century" “الولايات المتحدة”، و"Cobi" “دولة الإمارات ، والولايات المتحدة ”.

