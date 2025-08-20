"أبوظبي للزوارق" يشارك في مونديال الفورمولا1 بإندونيسيا

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بالمتسابقين منصور المنصوري وإريك ستارك، في سباق "أفضل زمن" بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، في "بحيرة توبا" بإندونيسيا والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

ويتطلع الفريق لتحقيق" الزمن الأفضل"، وصولاً إلى السباق الرئيسي الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

وتعد مشاركة المنصوري هي الأولى في سباقات الفورمولا1، بعد أن تم اختياره لخلافة البطل ثاني القمزي، الذي اعتزل مؤخراً.

وأكد الجهاز الفني لفريق أبوظبي، أهمية الجولة الإندونيسية لاختبار السرعات والتكتيكات، خصوصاً مع دخول المنصوري أجواء هذه الفئة للمرة الأولى، بالإضافة إلى خبرة إريك ستارك في مسارات البطولة العالمية.