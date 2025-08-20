الجهات الخيرية في عجمان تواصل مسيرة البذل والعطاء الإنساني

عجمان في 20 أغسطس/ وام/ تواصل الجهات الخيرية في إمارة عجمان مساهمتها في تعزيز العمل الإنساني داخل دولة الإمارات وخارجها، مجسدة قيم البذل والعطاء التي بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً في المجتمع الإماراتي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأكدت تلك الجهات عزمها على المضي قدما، في مسيرة العمل الإنساني والخيري الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويتواصل اليوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي قدمت للعالم نموذجا ملهما للعطاء الإنساني.

فمن ناحيتها كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن قيمة مشاريعها التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 222 مليون درهم، منها 74 مليون درهم داخل الدولة و148 مليون درهم في 20 دولة حول العالم، وذلك ضمن برامج ومشاريع مستدامة استهدفت الفئات الأكثر احتياجا.

وجاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشاريع المنفذة بمبلغ 56 مليون درهم، تلتها مشاريع بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم بمبلغ 23 مليون درهم، ثم مشاريع زكاة المال الموجهة للأسر المتعففة بمبلغ 25 مليون درهم، ثم المجال الصحي بإجمالي 23 مليون درهم، وفي محور المياه بلغت قيمة مشاريع الهيئة 14 مليون درهم، وفي مجال التعليم بلغت قيمة المشاريع 8 ملايين درهم، أما قيمة مشاريع الصدقات العامة فقد بلغت 10 ملايين درهم.

وبلغت قيمة مشاريع إفطار الصائمين التي نفذتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك وزكاة الفطر نحو 10 ملايين درهم، كما بلغت قيمة مشاريع التكافل الاجتماعي 7 ملايين درهم، ومشاريع الحج والعمرة والأضاحي 7 ملايين درهم، فيما تجاوزت قيمة المشاريع الخيرية الأخرى مثل إغاثة غزة وسوريا ومشاريع الكسوة وغيرها ما يقارب 35 مليون درهم.

من جهتها واصلت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ خلال النصف الأول من العام 2025 مشاريعها وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، والتي زادت قيمتها الإجمالية عن 16 مليون درهم.

وﻧﻔﺬت المؤسسة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول الجاري نحو 39 فعالية مجتمعية متنوعة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺮاﻣﺞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻮﺳﻤﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ إطعام الطعام وحق الليلة وبرامج طبية توعوية للمجتمع وورش مدرسية وبرنامج سقيا الماء، إضافة إلى فعاليات يوم العمال وزيارات كبار المواطنين وأيام تطوعية لخدمة المجتمع المحلي.

بدورها أنفقت جمعية الإحسان الخيرية أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال النصف الأول من عام 2025، شملت المساهمة في حملة إغاثة قطاع غزة، ومشاريع إفطار صائم، وزكاة الفطر، والمير الرمضاني، وحملة رمضان أمان، والأضاحي، ومشاريع الحج، وكسوة العيد، إضافة إلى مشاريع الصدقة الجارية وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، وزكاة المال.