"بشرية عجمان" تمنح موظفي الحكومة مرونة 3 ساعات مع بدء العام الدراسي

عجمان في 20 اغسطس /وام/ أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميما إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن منح المرونة في أوقات الحضور والانصراف للموظفين من أولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

ويمنح الموظفون من أولياء الأمور إذناً بالتأخير في الحضور أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو رياض الأطفال أو المنزل، على ألا تتجاوز مدة الإذن ثلاث ساعات في اليوم الواحد، كما أتاح منح إذن مماثل في اليوم الدراسي الأول للموظفين الذين لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية وما فوق، وفق نفس الشروط الزمنية.