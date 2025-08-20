" ثقافة وفنون دبي" تعلن استعداداتها لإطلاق "قمة الشباب الثقافي"

دبي في 20 أغسطس/ وام /أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن انتهاء استعداداتها لإطلاق "قمة الشباب الثقافي"، التي تنظمها بالشراكة مع "صندوق الوطن" يوم 26 أغسطس الجاري في متحف الاتحاد بدبي، بهدف إبراز دور الشباب العاملين في القطاع الثقافي وتوفير منصة مبتكرة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى إلى جانب تسليط الضوء على مساهماتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي واستشراف مستقبل الثقافة.

وتنظم القمة من خلال مجلس "شباب دبي للثقافة" بالتعاون مع مجلس شباب دبي، ضمن التزام الهيئة بالاستثمار في الطاقات الشابة وتحفيزها على تطوير مهاراتها وتعزيز مساهمتها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار.

ويتضمن برنامج القمة جلسات عصف ذهني تركز على سبعة محاور رئيسية أبرزها دور الشباب في صياغة الثقافة الوطنية وأهمية بناء منصات للتعبير عن المبادرات الإبداعية وسبل تعزيز الحوار الشبابي مع صناع القرار، إضافة إلى دعم المؤسسات الثقافية للشباب وتطوير شراكات فاعلة تحول الأفكار إلى مشاريع استثمارية.

ويشهد الحدث عقد "مختبر الثقافة الوطني" كمنصة تفاعلية تمكّن الشباب من استشراف مستقبل الثقافة عبر مناقشة محاور حول الابتكار وأساليب التعبير الإبداعي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات متنوعة تمنح المشاركين تجارب معرفية مميزة وإقامة معرض "رواد الثقافة الوطنية" الذي يعرض أبرز إنجازات الشباب ومشاريعهم الإبداعية التي تعكس الهوية الإماراتية.