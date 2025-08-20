دبي الخيرية تدعم أطفال الأسر المتعففة

دبي في 20 أغسطس /وام/ نظمت جمعية دبي الخيرية مبادرة مجتمعية لدعم أطفال الأسر المتعففة وخاصة الأيتام منهم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، شملت توزيع الحقائب المدرسية ولوازم العام الدراسي على الأطفال بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر وضمان بداية موفقة وسعيدة لأبنائهم في العام الدراسي الجديد.

وتم إطلاق المبادرة التي حملت شعار "الإنسانية تجمعنا لخدمة مجتمعنا" بقاعة الاحتفالات بالمقر الرئيسي للجمعية، بحضور المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بالجمعية، والسيد أحمد إبراهيم السويدي المدير التنفيذي للجمعية ولفيف من مدراء الإدارات وكبار المواطنين وعدد كبير من الأطفال وأسرهم الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة.

ومنحت المبادرة الأطفال تجربة تسوق فريدة وممتعة، حيث جرى اصطحاب الأطفال إلى معرض قرطاسية أقيم بقاعة الاحتفالات حيث استقبلتهم أرفف مليئة بالخيارات المتنوعة من الحقائب والدفاتر والأقلام وجميع مستلزمات العام الدراسي الجديد.

وقال أحمد إبراهيم السويدي المدير التنفيذي للجمعية إن المبادرة تجسد التزام الجمعية بتقديم الدعم بطريقة كريمة وإنسانية تسهم في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا، معربا عن شكره كل من ساهم في إنجاحها من المتبرعين وشركاء الخير .