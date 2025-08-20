"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع جمهورية منغوليا

أبوظبي في 20 أغسطس/وام/ أشاد سعادة محمد عيسى الكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى دولة الإمارات بتطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم في مقر المجلس في أبو ظبي بحضور سعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الدولة الأعلى لجمهورية منغوليا في إطار مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني الموقعة بينهما، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين المجلسين .