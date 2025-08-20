بتكلفة تفوق 4 مليارات درهم.. تنفيذ مشاريع كبرى لتعزيز الأمن المائي في الشارقة

الشارقة في 20 أغسطس/ وام/ تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن رؤية سموه الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن المائي في الإمارة، تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكة المياه في مختلف مناطق الشارقة وبتكلفة تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتتزامن هذه المشاريع مع إنشاء محطة الحمرية المستقلة لتحلية المياه، التي وضع صاحب السمو حاكم الشارقة حجر الأساس لها، بطاقة إنتاجية تبلغ 90 مليون جالون يومياً، ما يعزز قدرة الإمارة على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المستقبل.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه في الهيئة، أن المشاريع الجاري تنفيذها تشمل إنشاء ثلاث محطات ضخ، وتسعة خزانات مياه بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون، في مناطق الزبير، والبديع، والبرير، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط نقل مياه رئيسية تمتد لنحو 245 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وأشار إلى أن هذه المشاريع من شأنها دعم البنية التحتية لشبكات المياه وضمان كفاءة نقل المياه المنتجة من المحطات إلى مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان.

ولفت إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ مشروع خط نقل رئيسي من منطقة الحومة إلى محطة الفلج، يبلغ قطره 1600 ملم وطوله 8 كيلومترات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 105.5 مليون درهم، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ونوه إلى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من خط ناقل إستراتيجي بطول إجمالي يبلغ 77 كيلومتراً يربط بين محطة الحمرية ومحطة الفلج، بتكلفة إجمالية تصل إلى 645 مليون درهم، مشيراً إلى أنه تم تكليف مقاولين متخصصين لتنفيذه وفق أعلى المواصفات والمعايير.

وأوضح أن أن الهيئة عيّنت مقاولين لتنفيذ مشاريع الخزانات ومحطات الضخ، حيث تصل تكلفة مشروع الزبير إلى نحو 505 ملايين درهم، والبديع إلى 460 مليون درهم، والبرير إلى 446.85 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2027.