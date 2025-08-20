"القلب الكبير" تطلق حملة "العودة إلى المدارس" لدعم الطلبة المحتاجين

الشارقة في 20 أغسطس / وام / أطلقت مؤسسة القلب الكبير الإنسانية العالمية المعنية بدعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، حملتها السنوية "العودة إلى المدارس"، بهدف توفير المستلزمات الأساسية للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، وتمكينهم من بدء عامهم الدراسي في بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

وتركز الحملة على دعم طلبة "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة، الذي تأسس عام 2019 لاستيعاب الأطفال والشباب من مختلف الجنسيات، ومعالجة تحديات الفقر والنزوح.

وتنظم المؤسسة فعالية مجتمعية بالتعاون مع "سيتي سنتر الزاهية" في الشارقة، تبدأ غدا وتستمر حتى 31 أغسطس، عبر منصة تفاعلية، تتيح للأفراد تجهيز صناديق مدرسية وتسليمها مباشرة للطلبة.

ودعت المؤسسة أفراد المجتمع للتبرع بـ 200 درهم لتوفير مستلزمات لطالب، أو 500 درهم لدعم شهر دراسي، أو 7,000 درهم لعام دراسي كامل، إضافة إلى إمكانية رعاية صف كامل بـ105,000 درهم، كما تُتاح باقات مخصصة للقطاع الخاص ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.

وقالت سعادة علياء عبيد المسيبي، مدير مؤسسة القلب الكبير “نؤمن بأن التعليم حق لكل طفل، ومن خلال هذه الحملة نعمل مع المجتمع لإزالة العقبات أمام الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم”.

وأوضحت المؤسسة أن التبرعات يمكن تقديمها عبر الموقع الرسمي tbhf.ae/bts2025، أو من خلال الرسائل النصية، التبرع الإلكتروني، الحوالات المصرفية، أو منصة "يلا غيف".